Окупанти намагалися провести контратаку в напрямку Андріївки, – ОК “Південь”

у південному напрямку ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони, але ознак створення ударних угруповань немає.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Силами посиленого взводу противник намагався провести контратаку в напрямку Андріївки, а в районі Лозового здійснив спробу відновити втрачене положення. Успіху не мав”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, окупанти двічі парами Мі-8 ворог нанесли авіаційні удари по Потьомкіному та поблизу Ольгіного.

“Наших втрат немає”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, ракетно-артилерійські підрозділи оперативного командування “Південь” виконали понад 200 вогневих завдань, унаслідок яких вороже військо втратило 111 рашистів.