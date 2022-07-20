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За день росіяни обстріляли чотири громади Сумщини, є поранений, - Живицький

Сумську область обстрілювали з різних видів озброєнь.

За день росіяни обстріляли чотири громади Сумщини, є поранений, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 20 липня, російські окупанти обстріляли територію чотирьох громад Сумської області

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Зокрема, о 10:00 росіяни пустили по території Шалигінської громади дві черги по 4 вистріли з гранатомету, після 11:00 - вдарили з "Градів", понад 30 приходів.

“Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено 2 службових  автомобіля. Одного місцевого мешканця поранено осколком ворожого боєприпасу, чоловік наразі в лікарні”, - розповів Живицький. 

Також окупанти обстріляли Есманьську громаду: зранку зі ствольної артилерії, 12 прильотів, а о 12:00 було ще 14 приходів, попередньо з САУ.  

О 12:30 Білопільську громаду обстріляли з мінометів, ближче до 14:00 - ще 8 мінометних прильотів. Майже о 21:00 - 10 ракет. У той же час - був обстріл з "Градів" по території громади.

Крім того, надвечір росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню по Новослобідській громаді, зафіксовано 10 прильотів.

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, всесвітньо-відома компанія Rolls-Royce відбудує лікарню у Сумській області, яку зруйнували російські обстріли.

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