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Мінцифри запустило курс How to Be Brave Like Ukraine

Інтерактивний курс доступний двома мовами. 

Мінцифри запустило курс How to Be Brave Like Ukraine
Фото: Пресслужба Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації запускає курс How to Be Brave Like Ukraine. Його мета - щоб кожен міг дізнатися, як творилася українська сміливість та ідентичність.  

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

“Це частина міжнародної рекламної кампанії Bravery to be Ukraine. Завдяки коротким урокам про культуру, географію, історію, бізнес ви дізнаєтеся  про формування нашої держави та української сміливості”, - повідомили в Мінцифри.

Наразі курс доступний як українською, так і англійською мовами. 

Курс містить 16 коротких уроків про мову, фольклор, традиції та бізнес по-українськи. Один із них присвячений діджиталізації.    

Долучитись до курсу можна за посиланням

Нагадаємо, Мінцифри почало роботу над створенням англомовного цифрового медіа UNITED24. ЗМІ розказуватиме світові про Україну.

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