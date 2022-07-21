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У Львові попрощалися з вояком 80 ОДШБр Тарасом Жеребецьким

19 липня про загибель військового повідомив нардеп Олег Синютка. Авто, в якому їхав Жеребецький, підірвалося на міні.

У Львові попрощалися з вояком 80 ОДШБр Тарасом Жеребецьким
Фото: Іван Станіславський

21 липня у Львові попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем Тарасом Жеребецьким. 

35-річний Тарас Жеребецький був депутатом Львівської районної ради та головою фракції «Європейська солідарність», проходив військову службу у лавах 80 окремої десантно-штурмової бригади на сході України. 

Указом Президента України від 4 квітня 2022 року № 391 був нагороджений орденом «За мужність».

Фото: Іван Станіславський

19 липня про загибель військового у Facebook повідомив нардеп Олег Синютка. Авто, в якому їхав Жеребецький, підірвалося на міні. 

Чин похорону відбувся в Гарнізонному храмі Львова, а на площі Ринок пройшла традиційна церемонія прощання з сурмачем. 

Щоб провести Героя в останню путь, зібралося декілька сотень львів’ян. 

З центру міста похоронна процесія попрямувала на Личаківське кладовище до поля почесних поховань. На будівлях вздовж маршруту було вивішено національні прапори з жалобною стрічкою, а мешканці Львова, які застали процесію на вулицях, зустрічали Героя, стоячи на колінах.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський
Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

У загиблого залишились дружина, син та донька. Підтримати родину полеглого бійця Тараса Жеребецького можна за реквізитами:

  • ПриватБанк: 4149499129123350
  • Monobank: 4441114401458284 (на ім’я – Олеся Жеребецька).

Нагадаємо, співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко повідомила, що у вересні бійцю виповнилося б 35 років.

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