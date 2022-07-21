Уже до кінця тижня в Україні буде 16 HIMARS, - Резніков

Україна отримає найближчим часом ще 4 одиниці техніки до 12, які вже працюють проти окупантів.

Уже до кінця тижня в Україні буде 16 HIMARS - наша держава отримає найближчим часом ще 4 одиниці техніки до 12, які вже працюють проти окупантів.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів під час презентації нового модуля інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру країни «СОТА» щодо постачання озброєння від країн-партнерів, передає кореспондент LB.

«Зараз у нас 12 одиниць. Насправді буде ще чотири. Це підтвердили в Рамштайні», — заявив він.

За його словами, це буде офіційно оголошено вже найближчим часом.

«Мабуть, вже на цьому тижні. Пакет $800 млн. Там ще буде ще плюс чотири HIMARS. Усього буде 16. Ми це побачимо. Де вони будуть воювати? Це вже буде закрита інформація», — додав він.

Нагадаємо, напередодні Резніков заявив, що для стримування російських нападів Україна потребує щонайменше 50 установок HIMARS і M270, а для контрнаступу – 100. Також міністр оборони запросив виробників зброї випробувати свою продукцію на війні з Росією.