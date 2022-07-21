На Одещині росіянин зі спільниками організували незаконне переправлення військовозобов'язаних за кордон, – ДБР

Співробітники ДБР викрили трьох мешканців Одеської області, які за гроші переправляли чоловіків призовного віку через державний кордон України. Організував незаконний бізнес громадянин РФ.

Про це повідомляє ДБР на своєму офіційному сайті.

"Один з учасників групи підшукував чоловіків, яким пропонував уникнути мобілізації за 12 тис. доларів. За ці гроші йому робили довідку від військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби та подальшого зняття з військового обліку. Цей документ дозволяв безперешкодно перетнути кордон", – йдеться в повідомленні бюро.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру. У межах розслідування кримінального провадження щодо одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України) перевіряється інформація причетності до нелегальної схеми співробітників військкомату. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Раніше одеська поліція повідомила про підозру учаснику ОЗГ, що здійснював махінації з нерухомістю.

Також на Одещині викрили зловмисників, які продавали налаштування до російських телеканалів.