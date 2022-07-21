Втрати росіян у війній проти України значні, але поки що не критичні, – ГУР Міноборони

Втім, окупанти все ж мають проблеми з комплектуванням БТГ.

Втрати росіян у війній проти України значні, але поки що не критичні.

Мобілізаційний ресурс окупантів великий, однак у них уже спостерігаються проблеми, повідомив на брифінгу представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

"Проблеми комплектування батальйонно-тактичних груп, дефіцитних спеціальностей – механіки, водії, навідники гармат – які потребують певної підготовки, а не просто призвати", – заявив він.

Крім того, в росіян уже не вистачає в пунктах постійної дислокації особового складу, який би сформував повну БТГ чи батальйон. Їх уже формують змішано, з різних військчастин.

З травня також Росія почала активно використовувати приховану мобілізацію. Створений два роки тому так званий бойовий армійський резерв Росії (БАРС) комплектує зараз в основному стрілецькі батальйони. Ми вже маємо полонених здвіти – росіян після підписання контракту від двох місяців і більше зразу відправляли на фронт, навіть без медкомісій.

Другий підхід до мобілізації – так звані патріотичні батальйони за національою ознакою. Москва розпорядилась створити їх в усіх федеральних утвореннях. У Костромі є такий батальйон "Вятка". Кожна федеральна одиниця має сформувати такий батальйон чисельність в 500-600 осіб, яких згодом кинуть у війну.

Також використовують добровольців і найманців, зокрема іноземців із Сирії.

"Поки що відкритої мобілізації російського населення немає. Вона може бути оголошена, якщо буде оголошена війна. Це значить визнати поразку, невиконання планів", – повідомив Скібіцький.

Нагадаємо, що окупанти мобілізують і мешканців тимчасово окупованих територій, зокрема й тих, які були захоплені нещодавно. Крім того, вони перекидають у бойові дії випущених з вʼязниць злочинців, хоч вони не мають жодного досвіду.