Через шторм у Чорному морі підвищилася мінна небезпека для Одещини

Через штормову погоду в північно-західній частині Чорного моря підвищився ризик дрейфу ворожих мін, зокрема і до берега.

Таке повідомлення оперативного командування "Південь" оприлюднили в телеграм-каналі Одеської міської ради.

"Небезпека відпочинку в пляжній зоні надто висока. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни. Для інформування населення на території пляжів в Одесі встановлено таблички щодо небезпеки. НЕ використовуйте пляжі для відпочинку – це небезпечно!" – закликали військові.

Нагадаємо, мешканців Одещини також попередили про високу загрозу ракетних ударів. У Чорному морі залишаються три ворожі ракетносії "калібрів".