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Через шторм у Чорному морі підвищилася мінна небезпека для Одещини

Цілком ймовірним є неконтрольований підрив. 

Через шторм у Чорному морі підвищилася мінна небезпека для Одещини
Фото: EPA/UPG

Через штормову погоду в північно-західній частині Чорного моря підвищився ризик дрейфу ворожих мін, зокрема і до берега.

Таке повідомлення оперативного командування "Південь" оприлюднили в телеграм-каналі Одеської міської ради. 

"Небезпека відпочинку в пляжній зоні надто висока. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни. Для інформування населення на території пляжів в Одесі встановлено таблички щодо небезпеки. НЕ використовуйте пляжі для відпочинку – це небезпечно!" – закликали військові.

Нагадаємо, мешканців Одещини також попередили про високу загрозу ракетних ударів. У Чорному морі залишаються три ворожі ракетносії "калібрів". 

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