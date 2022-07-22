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Пес Патрон проведе уроки по захисту від мінної небезпеки

Патрон буде допомагати проводити урок саперу ДСНС.

Пес Патрон проведе уроки по захисту від мінної небезпеки
Фото: Пресслужба ДСНС

ДСНС та онлайн-кінотеатр SWEET.TV розмістили у кінозалі сервісу відеоуроки, які навчать дітей правильним діям у випадку виявлення небезпечних вибухових пристроїв. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Уроки ведуть сапер ДСНС і головний пухнастий піротехнік України - пес Патрон”, -.йдеться у повідомленні.

  

Крім того, сервіс заохочує збирати кошти на підтримку поранених працівників ДСНС, а також родинам загиблих рятувальників. 

Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський нагородив медаллю "За самовіддану службу" Патрона - собаку, який займається пошуком мін і став дуже популярним у соцмережах.

Згодом у Каннах собаці-"саперу" присудили премію "Пальмовий пес".

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