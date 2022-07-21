За добу російські окупанти обстріляли три громади Сумщини, - Живицький

За сьогодні, 21 липня, російські військові обстріляли території трьох громад Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Зокрема, росіяни після 14:00 обстріляли Білопільську громаду - зафіксовано 11 прильотів із САУ та ще 6 - з міномету.
О 17:00 розпочався обстріл Зноб-Новгородської громади, 10 прильотів.
Також о 19:00 почався вогонь з мінометів та артилерії по території Шалигінського заказника.
На щастя, обійшлось без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Дніпропетровщину. Від обстрілів спалахнули дві пожежі.