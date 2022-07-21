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За добу російські окупанти обстріляли три громади Сумщини, - Живицький

Загарбники обстрілювали Сумщину із мінометів та артилерії.

За добу російські окупанти обстріляли три громади Сумщини, - Живицький
Фото: sumy.today

За сьогодні, 21 липня, російські військові обстріляли території трьох громад Сумської області

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Зокрема, росіяни після 14:00 обстріляли Білопільську громаду - зафіксовано 11 прильотів із САУ та ще 6 - з міномету.  

О 17:00 розпочався обстріл Зноб-Новгородської громади, 10 прильотів.

Також о 19:00 почався вогонь з мінометів та артилерії по території Шалигінського заказника. 

На щастя, обійшлось без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Дніпропетровщину. Від обстрілів спалахнули дві пожежі.

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