За добу російські окупанти обстріляли три громади Сумщини, - Живицький

За сьогодні, 21 липня, російські військові обстріляли території трьох громад Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Зокрема, росіяни після 14:00 обстріляли Білопільську громаду - зафіксовано 11 прильотів із САУ та ще 6 - з міномету.

О 17:00 розпочався обстріл Зноб-Новгородської громади, 10 прильотів.

Також о 19:00 почався вогонь з мінометів та артилерії по території Шалигінського заказника.

На щастя, обійшлось без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Дніпропетровщину. Від обстрілів спалахнули дві пожежі.