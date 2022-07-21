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У 36 бригаді морпіхів призначили службове розслідування через загибель військового

За попередніми даними, причиною трагедії стала хвороба серця бійця на фоні зловживання алкогольними напоями. 

У 36 бригаді морпіхів призначили службове розслідування через загибель військового
Фото: Facebook/36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського

У 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського призначили службове розслідування через смерть військового.

Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади.

"У деяких ЗМІ та соціальних мережах поширюється відео військовослужбовців 36 окремої бригади морської піхоти, які дискредитують бачення військової служби в лавах морської піхоти. З цього приводу повідомляємо, що дійсно відбувся факт смерті військовослужбовця", - підтвердили в 36 бригаді.

Військові кажуть - за попередніми даними, причиною трагедії стала хвороба серця бійця на фоні зловживання алкогольними напоями. 

"Разом з тим, наголошуємо, що прояви нестатутних взаємовідносин є неприпустимими серед підрозділів морської піхоти. По даному випадку призначено службове розслідування, також працює Військова служба правопорядку", - йдеться в повідомленні.

Морпіхи закликали користувачів соцмереж не поширювати недостовірну інформацію про інцидент у бригаді.

Нагадаємо, нещодавно миколаївські морпіхи показали, як знищили ворожий боєкомплект на Херсонщині за допомогою "стугни".

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