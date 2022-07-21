Під завалами обстріляної школи у Краматорську виявили тіло чоловіка

Ще двоє людей можуть перебувати під руїнами.

У Краматорську рятувальники виявили під завалами обстріляної російськими окупантами школи тіло чоловіка.

Про це повідомила у Telegram Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

"Краматорськ. Продовжується проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на зруйнованій внаслідок обстрілу школі. Рятувальниками виявлено та вилучено тіло чоловіка, під завалами можливе перебування ще двох осіб", - йдеться у повідомленні.

Проведено розчищення та розбір близько 110 тонн зруйнованих елементів будівлі школи, роботи продовжуються.

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу Краматорська на Донеччині 21 липня було зруйновано школу, постраждали сусідні приватні будинки. Також було обстріляно промислову частину підприємств "Старокраматорський машинобудівний завод" та "Новокраматорський машинобудівний завод".