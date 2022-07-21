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Володимир Зеленський спростував фейк про важкий стан свого здоров'я

“Так міцно, як зараз, я себе ще ніколи не відчував”.

Володимир Зеленський спростував фейк про важкий стан свого здоров'я
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито важкий стан свого здоров'я. Фейк з’явився на українських радіостанціях внаслідок хакерської атаки.

Про це президент повідомив у Instagram.

"Сьогодні Росія запустила чергові фейки, що держава не керується президентом Зеленським, бо він знаходиться в лікарні, точніше в реанімації через свій важкий стан. Важкий стан здоров'я. Так ось, знаходжуся я в кабінеті. Так міцно, як зараз, я себе ще ніколи не відчував. І погана новина для вас всіх, хто запускає такі фейки. Я не один, нас таких 40 мільйонів. І при всій повазі до похилого віку, але 44 це не 70", − наголосив Зеленський.

 

Нагадаємо, сьогодні хакери атакували сервери української радіостанції, внаслідок чого був поширений фейк про нібито важкий стан здоров’я Володимира Зеленського.

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