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Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв винагороду у 100 доларів за інформацію, яка допоможе ловити коригувальників російського вогню в області.

Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Фото: Макс Требухов

Більшість громадян, які надають інформацію про потенційних корегувальників вогню, відмовляються від фінансової допомоги.

Про це Віталій Кім повідомив в Медіацентрі Україна.

“Про результати роботи протидії коректувальників вогню говорити поки рано. Більшість громадян навіть відмовляються від запропонованої фінансової допомоги і надають інформацію на канал щодо потенційних коректувальників чи навідників. Ця інформація перевіряється. Думаю, за тиждень вже можна буде повідомити про результати”, – сказав він.

Кім додав, що за останню добу надійшло близько 96 повідомлень про можливих зрадників.

Нагадаємо, 19 липня Віталій Кім оприлюднив інструкцію, в якій вказано, які дані й куди необхідно надсилати про виявлених коригувальників ворожого вогню.

Раніше голова Миколаївської ОВА говорив про те, що росіяни через Telegram підкуповують українців, щоб ті коригували вогонь ворога на території області. Платять за це, за словами Кіма, 1-1,5 тис. гривень. При цьому вербувальники обіцяють навідникам повну анонімність, яку не можуть забезпечити. Українські військові все одно їх “потихеньку ловлять”.

 

 

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