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Цієї ночі ворог поцілив у гуманітарний штаб у Миколаєві – згоріли тисячі тонн продукції. Відео моменту влучання

Також обстріляли АЗС і газогін та обʼєкт інфраструктури. 

Цієї ночі ворог поцілив у гуманітарний штаб у Миколаєві – згоріли тисячі тонн продукції. Відео моменту влучання
Обстріл Миколаєва
Фото: тг-канал Сєнкевич Online

Миколаївська обласна військова адміністрація уточнила дані щодо нічного обстрілу облцентру. Ворог поцілив сімома ракетами С-300 в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення. 

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім у телеграмі. Він також оприлюднив відео моменту влучання снаряда в гуманітарний штаб. Згоріли тисячі тонн продукції, призначеної для дітей і людей похилого віку. 

"Рятувальні служби ліквідували всі займання, які виникли внаслідок обстрілів. На цей час відомо про одного постраждалого. Детальна інформація уточнюється", – написав він.

Нагадаємо, в області уночі під обстрілами в області було с. Широке. Унаслідок потрапляння в житловий будинок є один загиблий. Також влучання були за межами населених пунктів громади. Крім того, уночі були обстріли в Баштанській громаді. Зафіксовано потрапляння в сільські населені пункти. Частина снарядів залишилася нерозірваною. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Також під постійними обстрілами залишаються села, що на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих наразі відсутня. Дані щодо руйнувань житлових будинків уточнюються.

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