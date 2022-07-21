Загроза ракетних ударів лишається дуже високою, – Братчук

Речник Одеської ОВА нагадав про заборону купатися і відпочивати на пляжах.

Загроза завдання ракетних ударів по Одеській області та інших регіонах лишається високою. Мешканці мають бути обачними та перебувати в укриттях під час повітряних тривог.

Про це попередив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у відеозверненні.

"Ймовірність нанесення ракетних ударів залишається дуже високою. Нагадую, що треба дотримуватись правил, не відвідувати пляжі та узбережжя і не купатися в морі. Люди добрі, пожалійте себе та своїх дітей. Все заміновано,купатися будемо після перемоги", – закликав він.

Братчук також нагадав, що в разі виявлення підозрілих людей і предметів необхідно повідомляти фахівців.

Нагадаємо, станом на кінець минулої доби в Чорному морі перебувало два кораблі-ракетносії ворога і один великий десантний корабель.

Днями Одеська ОВА нагадувала правила поведінки під час повітряної тривоги. З моменту сигналу сирени для захисту є декілька хвилин. Під час сигналу необхідно рухатись у протилежному напрямку від багатоповерхівок та промислових об’єктів.

В жодному випадку після початку тривоги не варто залишатися в приміщеннях, особливо на верхніх поверхах, у ТЦ та у місцях скупчення людей.