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Перші справи про воєнні злочини Росії в Україні почнуть розглядати в Гаазі взимку, - Bloomberg

Україна домовляється з МКС про передачу йому щонайменше одного російського військовополоненого для надання свідчень.

Перші справи про воєнні злочини Росії в Україні почнуть розглядати в Гаазі взимку, - Bloomberg
Фото: amnesty.org.ua

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі має намір висунути перші звинувачення в можливих російських воєнних злочинах в Україні вже цієї зими.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на агентство Bloomberg.

Точна дата початку провадження в першій справі не називається, однак, за даними Bloomberg, це може статися або наприкінці цього року, або на початку наступного.

Також повідомляється, що представники України домовляються з Міжнародним судом про передачу йому щонайменше одного російського військовополоненого, який нібито готовий надати свідчення проти Росії.

Офіс генпрокурора України збирає свідчення про воєнні злочини російських військ та власні розслідування з першого дня війни. У березні для цього було створено спільну слідчу групу, зокрема за участі МКС в Гаазі. Роботу групи підтримує агентство Європейського Союзу зі співробітництва у сфері кримінального правосуддя.

Москва, попри численні свідчення, не визнає відповідальність своїх військових у воєнних злочинах. 

Нагадаємо, прокурор МКС у Гаазі Карім Хан сам ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як "воєнні злочини" та "злочини проти людства".  

МЗС України вважає, що вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним кримінальним судом і відповість за кожен вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття.

14 липня президент Володимир Зеленський виступив на Міжнародній конференції в Гаазі щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні.

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