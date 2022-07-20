Україні надали військову підтримку понад 30 країн, і вони продовжать це робити, - Остін

За результатами трьох попередніх зустрічей Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", озброєння й техніку для ЗСУ поставляють понад 30 країн, крім того, постійно висуваються нові ініціативи.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття четвертої зустрічі, передає "Укрінформ".

"Місяць тому ця група зібралася в Брюсселі для зустрічі в персональному форматі, щоби підтвердити нашу відданість захисту України, і ми почули від багатьох країн оголошення нових ініціатив. Наразі понад 30 країн надали військову підтримку Україні", - сказав голова Пентагону.

Він наголосив, що ці спільні зусилля вже призвели до зміни ситуації на місцях. Вони продовжаться й надалі. У цьому зв’язку Остін нагадав, що тільки США виділили Україні понад 2,6 мільярда доларів оборонної допомоги, яка включає, зокрема, 12 систем HIMARS, які "суттєво посилили" вогневу потужність ЗСУ.

"Ми продовжимо забезпечувати історичний рівень підтримки, щоби Україна могла захистити себе", - підкреслив Остін.

Він також підтвердив, що адміністрація США цього тижня оголосить про виділення Україні нового пакету оборонної допомоги та зазначив, що інші країни також активно долучаються до цього.

Нагадаємо, перша зустріч у такому форматі обʼєднала очільників оборонних відомств з понад 40 країн у квітні. Вона відбулась на авіабазі США в Німеччині "Рамштайн". Друга відбулась через місяць, а третя – ще через місяць.

Після кожної з зустрічей українцям надають більше необхідного озброєння, щоб вибити загарбника з нашої землі.