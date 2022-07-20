У Росії створили оновлену "піонерію" на чолі з Путіним

В СРСР піонерська організація мала ім'я Леніна і перестала існувати з розпадом Радянського Союзу.

У дитячому центрі "Артек" в окупованому Криму відбулися установчі збори нового загальноросійського руху дітей та молоді - "піонерії".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що очолить наглядову раду нового руху президент РФ Володимир Путін.

"Путін погодився очолити наглядову раду російського руху дітей та молоді. Президент сподівається, що ця робота піде на користь йому та його колегам", - пише ТАСС.

Серед засновників - Юнармія, АНО "Большая перемена", Російський рух школярів. Назву руху поки не обрали.

Держдума РФ ухвалила закон про створення нового молодіжного руху 6 липня. Його метою назвали "формування у дітей світогляду на основі традиційних цінностей".

Нагадаємо, перші піонерські загони були створені в СРСР у 1922 році. Формально добровільна Всесоюзна піонерська організація об'єднала дітей і підлітків у віці з 9-10 до 15 років. З 1924 року вона мала ім'я Володимира Леніна. Піонерія перестала існувати разом з розпадом Радянського Союзу.

День піонерії в СРСР відзначали 19 травня. У містах Російської Федерації досі цього дня проводять заходи з прийому дітей в піонери. Крім того, в окупованому Криму росіяни також почали приймати в піонери школярів молодших класів.

Україна неодноразово зверталася до міжнародних організацій, зокрема, до ЮНІСЕФ, із заявою про те, що на тимчасово окупованих територіях проводиться системна політика мілітаризації дітей.