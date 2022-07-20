​З 25 липня діятимуть нові умови ввезення домашніх тварин до Польщі

З 25 липня впроваджуються нові умови для ввезення домашніх тварин з України до Польщі.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.Зазначається, що ввезення домашніх тварин (котів, собак та тхорів) в супроводі їх власників або опікунів (уповноважених осіб) на територію Республіки Польща з України буде можливим за умови виконання таких вимог:

тварина ідентифікована за допомогою мікрочіпу;

тварина має діючу вакцинацію від сказу, яка проведена не раніше дати мікрочіпування;

тварина має дійсний паспорт Європейського зразка, який видається ветеринарними установами Держпродспоживслужби.

Для спрощення процедури перетину кордону польські митні та ветеринарні служби не вимагатимуть довідку про стан здоров’я та результати тестування рівня антитіл проти сказу, проведеного методом титрування.

Власник домашньої тварини також може провести тестування в Польщі. Витрати на дослідження та інші необхідні ветеринарні процедури несе власник.

"Тимчасово впроваджені правила переміщення домашніх тварин до країн ЄС в супроводі їх власників або опікунів (уповноважених осіб) тварин призупинені", - нагадали в Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, в березні Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу біженцям з України. Згідно з положеннями закону, громадяни України зможуть на законних підставах перебувати в Польщі протягом 18 місяців. Зареєстровані як біженці, вони зможуть отримувати допомогу від влади воєводств та органів місцевого самоврядування.