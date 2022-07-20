З початку війни Мінреінтеграції вдалося евакуювати понад 350 тисяч цивільних

З окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя планується врятувати декілька десятків тисяч людей.

З окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя планується евакуювати декілька десятків тисяч людей.

Про це віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук повідомила в інтерв'ю італійському виданню Adnkronos.

“Процес евакуації мирного населення з ТОТ Херсонщини та Запоріжжя вже почався, але йде складно: рф блокує евакуаційні шляхи, не відкриває гумкоридори. Своєю чергою, українська влада разом з волонтерами намагаються всіляко допомогти співвітчизникам виїхати з небезпечних регіонів на контрольовану Урядом територію”, – зазначила вона.

Верещук нагадала, що від початку повномасштабного російського вторгнення Мінреінтеграції вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій, з тих, що в облозі, чи з таких, де йдуть бойові дії, понад 350 тисяч цивільних громадян.

Нагадаємо, з тимчасово окупованих територій Харківщини вдалося евакуювати понад дев'ять сотень жителів.