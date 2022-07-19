Росіяни викрали понад 400 жителів Запорізької області, у родичів вимагають викуп, - Старух

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.

Понад чотири сотні жителів Запорізької області перебувають у російському полоні.

Про це в ефірі телемарафону Freedom повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, серед викрадених окупантами українців є співробітники Запорізької АЕС та представники влади.

Старух додав, що загарбники вимагають у родичів полонених викуп і таким чином заробляють.

Через постійний терор і утиски населення влада області закликала жителів виїжджати з потенційно небезпечних територій.

Нагадаємо, станом на 28 червня було відомо про 368 викрадених жителів області.

Нині в Енергоатомі повідомили, що окупанти за останні два дні викрали ще декількох працівників Запорізької атомної електростанції.