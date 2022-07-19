Росіяни викрали понад 400 жителів Запорізької області, у родичів вимагають викуп, - Старух

Понад чотири сотні жителів Запорізької області перебувають у російському полоні.
Про це в ефірі телемарафону Freedom повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його словами, серед викрадених окупантами українців є співробітники Запорізької АЕС та представники влади.
Старух додав, що загарбники вимагають у родичів полонених викуп і таким чином заробляють.
Через постійний терор і утиски населення влада області закликала жителів виїжджати з потенційно небезпечних територій.
Нагадаємо, станом на 28 червня було відомо про 368 викрадених жителів області.
Нині в Енергоатомі повідомили, що окупанти за останні два дні викрали ще декількох працівників Запорізької атомної електростанції.