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Над Дніпропетровщиною збили два ворожі безпілотники

Один збили над Криворізьким районом, другий - над Синельниківським.

Над Дніпропетровщиною збили два ворожі безпілотники
Збитий "орлан-10"
Фото: Командування десантно-штурмових військ

Нині над Дніпропетровщиною українські захисники збили два ворожі безпілотники.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, один російський Орлан-10 знищили у небі над Криворізьким районом.

За словами голови облради Миколи Лукашука, інший БпЛА знищили, коли він намагався залетіти на територію Синельниківського району з боку Гуляйполя.

Нагадаємо, від початку вторгнення РФ втратила вже 693 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Ще один безпілотник збили над Дніпропетровською областю 16 липня.

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