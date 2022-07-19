Над Дніпропетровщиною збили два ворожі безпілотники

Один збили над Криворізьким районом, другий - над Синельниківським.

Нині над Дніпропетровщиною українські захисники збили два ворожі безпілотники.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, один російський Орлан-10 знищили у небі над Криворізьким районом.

За словами голови облради Миколи Лукашука, інший БпЛА знищили, коли він намагався залетіти на територію Синельниківського району з боку Гуляйполя.

Нагадаємо, від початку вторгнення РФ втратила вже 693 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Ще один безпілотник збили над Дніпропетровською областю 16 липня.