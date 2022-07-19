ЄС хоче розблокувати кошти російських банків, щоб стимулювати торгівлю продуктами харчування, - AFP

Очікується, що в ЄС ухвалять рішення про виняток із санкцій у середу, 20 липня, з оголошенням результатів домовленостей у четвер.

У Євросоюзі хочуть зробити виняток із запроваджених санкцій щодо Росії - планують розблокувати кошти банків РФ, які пов'язані з торгівлею продуктами харчування та добривами, повідомляє AFP.

За словами одного з європейських дипломатів, союз хоче дати зрозуміти, що в санкціях немає нічого, що сповільнювало б транспортування зерна з Росії чи України.

Ідея розморозити активи банків країни-агресора є частиною останнього пакету санкцій. Щоб цей пакет набрав чинності, рішення країн-членів Євросоюз має бути одноголосним.

Розблокування активів буде доступним для тих банків, які вже перебувають у "чорному списку", але коли такі активи (кошти чи економічні ресурси) "необхідні для купівлі, імпорту чи транспортування сільськогосподарської та харчової продукції, включаючи пшеницю та добрива".

Таким чином Брюссель має намір спростувати закиди Кремля, начебто глобальну продовольчу кризу викликають санкції, а не вторгнення РФ в Україну.

Очікується, що в ЄС ухвалять рішення про виняток із санкцій у середу, 20 липня, з оголошенням результатів домовленостей у четвер.

Нагадаємо, сьомий пакет санкцій ЄС міститиме заборону на імпорт російського золота. Новий пакет, зокрема, має підтвердити рішучу позицію Комісії щодо захисту продовольчої безпеки в усьому світі.

Також стало відомо, що в ЄС розглядають можливість зняття санкцій з деяких росіян. Близько 30 осіб подали до суду з проханням виключити їх із санкційних списків, а ще 10 – звернулися безпосередньо до Євросоюзу.