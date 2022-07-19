Смертельна спека у Західній Європі: люта хвиля тепла рухається на північ

В Іспанії та Португалії за останні дні через високу температуру загинуло понад 1000 людей.

Західна Європа зіткнеться у вівторок з ще більш виснажливою спекою. Водночас люта хвиля тепла рухається на північ. Про це пише BBC.

В Іспанії та Португалії за останні дні через спеку загинуло понад 1000 людей.

У четвер температура в Португалії досягла 47 градусів за Цельсієм, що стало рекордом для липня. Національна метеорологічна служба оголосила у більшій частині країни високу пожежну небезпеку.

На півночі Іспанії у понеділок зафіксували температуру 43°C, а у французькому західному місті Нант – 42 °C.

Очікується, що у Великій Британії буде найспекотніший день в історії, а експерти кажуть, що частині Франції загрожує “тепловий апокаліпсис”.

У Франції особливо постраждав популярний туристичний регіон Жиронда на південному заході країни. Там пожежники борються з полум’ям, яке з минулого вівторка знищило понад 15 000 гектарів землі.

У графстві Саффолк на сході Англії було зафіксовано максимальну до цього часу температуру– 38,1°C. Синоптики очікують у вівторок 40 °C, що буде найвищою температурою, яку коли-небудь реєстрували у країні.

Через спеку британці скасували низку потягів. Рейси в лондонському аеропорту Лутон призупинені, оскільки частина злітно-посадкової смуги прогиналася під палючим сонцем.

У понеділок у Нідерландах зафіксували найспекотніший день року. У південно-західному місті Вестдорп температура досягла 33,6°C. Очікується, що у вівторок буде ще спекотніше, а в південних і центральних областях країни стовпчики термометрів піднімуться вище 39 градусів.

Лісові пожежі протягом останніх днів змусили залишити домівки 30 000 людей, для евакуйованих створили тимчасові притулки.

Синоптики прогнозують, що хвиля спеки йде на північ – у Бельгії, Німеччині та Італії очікується температура до +40 найближчими днями.

Нагадаємо, торік вчені попередили, що глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку та ще масштабніші повені в найближчі десятиліття.