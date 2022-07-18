Через аномальну спеку лісові пожежі охопили десятки тисяч гектарів землі у Франції, Греції, Іспанії і Португалії

Через аномальну спеку декілька європейських країн охопили масштабні лісові пожежі. У Франції, Португалії, Греції і Іспанії вже знищено до декілька тисяч гектарів землі, а місцеві мешканці і відпочивальники були змушені евакуюватися.

Це вже друга хвиля надвисокої температури, що спостерігається в Європі за останні кілька тижнів. Вчені пояснюють це змінами клімату і попереджають, що такі явища будуть спостерігатися все частіше, пише The Guardian.

Синоптик Олівʼє Пруст прогнозує, що у Франції в лісах Ланд температура перевищить 42 градуси за Цельсієм. У Бретані температура може досягати 40 градусів, що стане рекордом для цього регіону.

До кінця доби неділі пожежі в Жиронді, що почалися у вівторок, вже знищили 13 000 гектарів землі, а понад 16 000 туристів були змушені евакуюватися.

Вогонь охопив також і пляж у Ла-Лагуні, що неподалік найвищої піщаної дюни в Європі Пілта.

В Іспанії влада повідомила про 20 пожеж у різних частинах країни. Вогонь уже знищив 4500 га землі. Від минулого тижня в боротьбі з пожежами загинули декілька співробітників служб екстреної допомоги.

"Немає слів, аби виразити подяку тим, хто без відпочинку гасить пожежі, за їхню величезну працю. Спочивайте з миром", – висловив співчуття іспанський премʼєр Педро Санчес.

Аномальна температура стала причиною смерті і цивільних людей – вони загинули від теплових ударів.

У Португалії внаслідок пожеж загинули двоє людей, близько 60 були поранені. Від 12 до 15 тисяч га землі знищено. Від наслідків високої температури (не безпосередньо пожеж) з 7 по 13 липня загинули 238 людей, писало агентство Reuters.

У Великій Британії метеорологічна служба випустила перше в історії "червоне" попередження про екстремальну спеку.

Торік вчені попередили, що глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку та ще масштабніші повені в найближчі десятиліття.