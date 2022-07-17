Ердоган зустрінеться з Путіним в Ірані, - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Ердоган проведе зустріч із російським президентом Володимиром Путіним в Ірані.

Про це повідомляє турецьке інформагентство Анадолу з посиланням на управління зв'язків при Адміністрації президента, передає Liga.net.

Зазначається, що Ердоган відвідає Іран із офіційним візитом 18-19 липня. Він прибуде туди на запрошення президента Ірану Ебрахіма Раїсі.

У Тегерані 19 липня президент Туреччини візьме участь у сьомому тристоронньому саміті за участю лідерів РФ та Ірану.

На саміті, як очікується, будуть обговорюватися події в Сирії, боротьба з терористичними організаціями, зусилля щодо політичного врегулювання, гуманітарна ситуація та добровільне повернення сирійців до країни.

Також на полях саміту відбудеться двостороння зустріч Ердогана та Путіна.

Нагадаємо, 11 липня Ердоган зідзвонювався з Путіним – вони обговорювали війну Росії проти України та питання створення зернового коридору.

13 липня на переговорах у Стамбулі вдалося заздалегідь домовитися про розблокування трьох українських портів для експорту зерна. Судна, які йтимуть під навантаження, оглядатимуть турецькі військові. Угода може бути підписана після погодження технічних деталей, зокрема щодо розмінування.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю El Pais заявив, що Україна знаходиться "в двох кроках" від угоди про деблокаду морських портів, але це "найскладніші кроки".

За даними WFP, Україна експортує лише 1 млн тонн зернових через блокаду морських портів. Це загроза для усього світу, адже минулого року щомісяця Україна експортувала 6 млн тонн та годувала 400 млн людей.