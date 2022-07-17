​Двоє міністрів і троє послів мають виступити перед парламентом Канади через скандал із турбінами до "Північного потоку-1"

Міністрів закордонних справ і природних ресурсів Канади запросили виступити перед комітетом із закордонних справ Палати громад через інцидент із турбінами до "Північного потоку-1".

Як повідомляє Politico, зустріч призначена на 22 липня.

Перед комітетом мають виступити міністр закордонних справ Мелані Жолі, міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон, а також посол України Юлія Ковалів, посол Німеччини Сабіна Спарвассер та посол ЄС Меліта Габрич. Заслухають і представників Українсько-канадського конгресу.

Під час зустрічі обговорять спірне рішення канадського уряду повернути Німеччині шість турбін "Північного потоку-1".

Міністри мають пояснити, чому уряд вирішив відмовитися від санкцій щодо Росії та повернути частини трубопроводу до Німеччини, де вони будуть використовуватися для доставки газу з Росії.

В парламенті переконані, що повернення турбін створить прецедент щодо персонального скасування санкцій.

Нагадаємо, нещодавно Канада ухвалила рішення надати дозвіл про повернення Німеччині відремонтованих турбін Північного потоку-1. Міністерства закордонних справ та енергетики України закликали канадський уряд скасувати це рішення.

Також країна дозволила ремонтувати російські турбіни для "Північного потоку-1" протягом двох років.

Сьогодні українська громада Канади мала зібратися на Парламентському пагорбі в Оттаві, щоб висловити протест проти передачі Росії турбін для газопроводу"Північний потік".