Він відбував 40-річний термін за вбивство американського агента з Управління боротьби з наркотиками Енріке Камарени.

У Мексиці затримали наркобарона Рафаеля Каро Кінтеро – одного із засновників Гвадалахарського картелю, який перебував у топсписку втікачів, яких розшукує ФБР.

Про це пише BBC з посиланням на Військово-морські сили Мексики.

69-річний наркобарон перебував у розшуку з 2013 року, коли його “за технічною помилкою” достроково випустили з в’язниці міста Чойс у мексиканському штаті Сіналоа, після чого він зник. Кінтеро відбував 40-річний термін за викрадення, тортури та вбивство американського агента з Управління боротьби з наркотиками (DEA) Енріке Камарени.

Відомо, що Кінтеро виявили 15 липня неподалік міста Чойс, його знайшов у кущах пес на ім'я Макс.

Фото: ЕРА/UPG

Головний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що добиватиметься негайної екстрадиції Каро Кінтеро.

Старший радник Білого дому у справах Латинської Америки Хуан Гонзалес назвав новини про арешт наркобарона “гігантськими”.

Також повідомляється, що в день затримання Кінтеро DEA проводило в штаті Сіналоа оперативні заходи, внаслідок яких вертоліт мексиканських ВМС зазнав аварії. Із 15 людей, які перебували на борту, 14 загинули.

“Важливо прояснити, що на цей момент немає інформації, яка пов'язує цю авіакатастрофу з арештом зазначеного наркоторговця”, – наголошується у заяві.

Фото: ЕРА/UPG

Гвадалахарський картель, одним із засновником якого вважається Каро Кінтеро, називали головним постачальником кокаїну з Мексики до США у 1970-ті та 80-ті роки. Картель став однією із перших злочинних організацій, що налагодила зв’язки з колумбійською наркомафією.

Зазначимо, вбивство Камарени стало основою сюжету серіалу “Нарко: Мексика”, який вийшов на Netflix.

Теноч Уерта зіграв Рафаеля Каро Кінтеро в серіалі Netflix "Narcos:Mexico"

Нагадаємо, іспанська поліція вилучила три підводні дрони, створені для контрабанди наркотиків з Марокко через море.