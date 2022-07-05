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Іспанська поліція вперше вилучила підводні дрони для контрабанди наркотиків

Механізми мали доставляти наркотики з Марокко через море.

Іспанська поліція вилучила три підводні дрони, створені для контрабанди наркотиків з Марокко через море.

Про це пише BBC.

“Безпілотні підводні апарати, очевидно, здатні перевозити до 200 кг вантажу”, – зазначає видання.

У рамках розслідування, яке тривало 14 місяців, в іспанських містах Кадіс, Малага та Барселона заарештовано вісім осіб. Банда займалася постачанням машин наркопостачальникам на території всієї Європи.

Правоохоронці зазначають, що вперше виявили підводний апарат, яким можна керувати без екіпажу. 

“Ці пристрої могли б дозволити наркоторговцям дистанційно транспортувати велику кількість наркотиків через Гібралтарську протоку”, – йдеться в заяві поліції.

Фото: SPANISH POLICE

Гібралтарська протока – вузька смуга моря, що відокремлює Марокко від Іспанії.

Один з підводних дронів був повністю готовий. Два апарати ще будувались, вважається, що вони призначалася для французької банди, яка займається контрабандою кокаїну.

Транспортними засобами, оснащеними системами GPS-навігації, потенційно можуть керувати наркоторговці з будь-якої точки світу через планшет.

Серед заарештованих були батько і син. Один з них, за словами поліції, був досвідченим пілотом вертольота і мав технічні знання, необхідні для створення таких складних пристроїв.

Чиновники заявили, що банда спеціалізувалася на створенні широкого спектру повітряних, наземних та морських транспортних засобів, призначених спеціально для перевезення наркотиків. Затриманих звинуватили, зокрема, у постачанні пристроїв злочинним організаціям у Данії, Італії, Франції та Іспанії.

Слідчі виявили 13 різних типів транспортних засобів, зокрема причепи з прихованим подвійним дном, що здатні вмістити до 800 кг вантажу.

Нагадаємо, у травні у США екстрадували найвідомішого злочинця Колумбії та голову найбільшого наркокартелю країни.

Затримання Даіро Антоніо Усугу на прізвисько Отоніель є таким самим важливим, як і затримання знаменитого наркоторговця Пабло Ескобара.

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