Щонайменше шестеро людей загинули і 26 отримали поранення в результаті стрілянини на параді до Дня незалежності 4 липня в американському містечку Гайленд-Парку, штат Іллінойс.

Про це пише CNN.

Всі загиблі – дорослі. Вік постраждалих від 8 до 85 років, повідомили медики.

Підозрюваний стріляв з даху, і на місці події виявили “потужну гвинтівку”.

Начальник місцевої поліції Лу Джогмен повідомив, що вони ідентифікували нападника, це 22-річний Роберт Е. Крімо.

Вважається, що він озброєний та небезпечний, його розшукують.

Фото: ЕРА/UPG

Гайленд-Парк розташований приблизно в 25 милях на північ від центру Чикаго. За даними поліції, стрілянина почалася приблизно через 20 хвилин після початку параду.

П'ятеро людей, які загинули під час стрілянини, померли на місці події, ще одна людина померла після транспортації до місцевої лікарні.

Фото: ЕРА/UPG

Кілька людей, які були присутні на параді, подумали спочатку, що постріли були феєрверками.

Жителям району обстрілу радять сховатися на місці.

Фото: ЕРА/UPG

Сенатор від штату Іллінойс Теммі Дакворт сказала, що спілкувалася з президентом Джо Байденом і міністром внутрішньої безпеки CША Алехандро Майоркасом, які, за її словами, пообіцяли надіслати необхідні ресурси.

“Сьогодні вранці я прокинулася, як і більшість американців, як і родини шести загиблих, щоб відсвяткувати життя, свободу та прагнення до щастя. Ці шість сімей більше не мають такої можливості”, – зазначила сенаторка.

Нагадаємо, 3 липня у Копенгагені внаслідок стрілянини у торговому центрі загинуло кілька людей.