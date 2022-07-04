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МЗС знову запросило Папу Римського відвідати Україну

"Поновлюємо запрошення Папі Франциску відвідати нашу державу та закликаємо продовжувати молитися за український народ".

МЗС знову запросило Папу Римського відвідати Україну

Росія ігнорує намір Папи Римського Франциска відвідати Москву та Київ, оскільки російський режим прагне війни, а не миру.

Про це розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, коментуючи заяву Папи Римського. 

Ніколенко наголосив, що українська сторона неодноразово висловлювала запрошення Папі Римському відвідати Україну.

"Ми вважаємо, що цей візит посилить роль Понтифіка в відновленні миру на українській землі, а також підтримає дух українців, які зазнають невимовних страждань через агресію Росії. Показово, що в Москві наразі всіляко ігнорують готовність Святійшого Отця відвідати Росію. Це є черговим свідченням того, що російський режим прагне війни, а не миру", – зазначив він.

"Настав час поглибити зв‘язки з тими, хто цього щиро прагне. Поновлюємо запрошення Папі Франциску відвідати нашу державу та закликаємо продовжувати молитися за український народ. Добро неодмінно переможе російське зло", – додав спікер МЗС.

Нагадаємо, раніше папа Римський Франциск розповів, що хотів би відвідати Київ та Москву після закінчення своєї поїздки до Канади, яка запланована на кінець липня.

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