Німеччина і Нідерланди були найбільшими скептиками щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, – Кулеба

Ці країни, на відміну від прихильних до нас, ніколи не пропонували "напіврішень".

Нідерланди і Німеччина були найбільш скептично налаштованими стосовно надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Водночас найбільші скептики ніколи не пропонували Україні "напіврішень" замість надання статусу кандидатки, повідомив у інтервʼю LB.ua міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Тому я точно не скажу вам, хто пропонував оці альтернативні напіврішення, бо це були більш-менш прихильні до нас країни. Вони просто казали по дружньому: «Дивіться, ну не буде (статусу кандидата, – LB.ua), бо он є скептики, ви їхню думку не зміните». Тому я можу абсолютно спокійно сказати, хто належав до табору скептиків, але їх якраз не доводилося в цьому плані переламувати, тому що вони були проти. Вони вважали, що Україні треба щось дати, але не пов’язане з юридично зафіксованою обіцянкою членства в Європейському Союзі. Це були Нідерланди, це була Німеччина", – зазначив він.

За словами Кулеби, президент Франції зіграв важливу роль у тому, щоб знайти правильний підхід у спілкуванні з канцлером Німеччини. Важливу роль зіграв і премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі.

"Я нагадаю, що місяць тому, вийшовши з засідання Європейської ради, Драгі дав коментар, що він був єдиним лідером великої європейської держави, яка прямо підтримала статус кандидата для України. Тоді це в новинах булькнуло і зникло, але це правда. Тобто було засідання Європейської ради, всі сиділи мовчали, Драгі взяв на себе відповідальність і сказав: «Я підтримую, я за». Він хотів показати, що підтримка кандидатства – це не лише історія наших традиційних найкращих друзів – поляків, балтійців та інших країн, – а що є велика країна, яку традиційно вважали такою більш прихильною до Росії, і яка ухвалила для себе стратегічне рішення. Роль цих людей насправді не можна применшити", – підкреслив український міністр.

Нагадаємо, 23 червня Україна отримала статус кандидата в члени Євросоюзу. Це рішення було ухвалено всіма 27 державами-членами ЄС. Для набуття повноцінного членства в Союзі Україна має відповідати Копенгагенським нормам (політичним, економічним і членським) і виконати низку вимог. Серед них: посилення боротьби з корупцією, призначення лідерів САП і НАБУ, запуск у роботу антиолігархічного закону, приведення у відповідність до європейських стандартів законодавства про ЗМІ.