Українська колона вперше взяла участь у параді на День незалежності США у Вашингтоні

На Конституційній авеню пролунала пісня "Ой у лузі червона калина".

У понеділок, 4 липня, американці відзначали День незалежності. Святкування 246-го дня народження США в американські столиці тривало весь день і почалось із параду на центральній вулиці міста.

Про це повідомляє "Голос Америки".

В параді, який організувала Національна паркова служба США, взяли участь оркестри з різних штатів, військові підрозділи, відомі творчі колективи.

Цього року вперше в параді в центрі столиці взяла участь і колона українців.

Представники української громади розгорнули великий прапор України, а також прикрасили свої машини українськими та американськими прапорами. Відкривав колону плакат з написом: "Дякуємо Сполученим Штатам за підтримку України".

"Вперше на Конституційній авеню в колоні українські прапори, марш «Ой у лузі червона калина» і Слава Україні що 5 хвилин", – написала в фейсбуці посол України в США Оксана Маркарова.

В параді взяли участь представники танцювального колективу "Карпатія", дитячої організації "Пласт", команда посольства України в США та громадські організації, серед яких були представлені United Help Ukraine та US Ukraine Аctivists.