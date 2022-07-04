​Президент Казахстану закликав ЄС до глибшої співпраці і запропонував допомогу з нафтою та газом

"Казахстан міг би зробити свій внесок, граючи роль свого роду «буферного ринку» між Сходом та Заходом, Півднем та Північчю".

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє пресслужба президента Казахстану.

Токаєв зазначив, що Казахстан став першою країною в Центральній Азії, яка підписала з Європейським Союзом Угоду про розширене партнерство та співробітництво, яка вивела відносини на новий рівень.

"Наша країна віддана розвитку стійких зв'язків із ЄС, найбільшим торговим партнером Казахстану", - додав Токаєв.

Співбесідники також обговорили питання регіонального та глобального порядку денного. Співрозмовники висловили стурбованість щодо загострення продовольчої кризи. Токаєв підкреслив важливість спільних зусиль щодо оздоровлення міжнародної ситуації, встановлення довірчого діалогу з найактуальніших проблем.

"Казахстан міг би зробити свій внесок, граючи роль свого роду «буферного ринку» між Сходом та Заходом, Півднем та Північчю", - заявив Токаєв.

Він також закликав ЄС до співпраці в розвитку альтернативних трансконтинентальних коридорів, включно з Транскаспійським міжнародним транспортним маршрутом.

Токаєв висловив стурбованість і через загрози енергетичній безпеці у світі. Казахстан, за його словами, готовий використати свій вуглеводневий потенціал для стабілізації ситуації на світових та європейських ринках.

Глава держави підтвердив відданість Казахстану зусиллям міжнародного співтовариства зі стабілізації в Афганістані та надання допомоги цій країні. На завершення бесіди Токаєв запросив Шарля Мішеля відвідати Казахстан.

Нагадаємо, під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі Касим-Жомарт Токаєв зробив різкі заяви. Серед іншого, 17 червня під час сесії з Володимиром Путіним Токаєв публічно заявив про неприпустимість визнання його країною “ДНР” та “ЛНР”.

Пізніше Росія обмежила відвантаження нафти з Казахстану через порт у Новоросійську. Це основний маршрут для транспортування казахстанської нафти до Європи.