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Україна може стати членом ЄС за 5 років, - Стефанішина

Терміни вступу України до ЄС залежать від багатьох факторів.

Україна може стати членом ЄС за 5 років, - Стефанішина
Фото: Українське радіо

Україна зможе доєднатись до ЄС у рекордні строки, так само, як отримала і статус кандидата у ЄС.

Про це розповіла віце-прем'єр-міністерка з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі Українського радіо. 

"Це до десятка років, до п'ятирічки", - відповіла Стефанішина на питання ведучої про терміни вступу України до Євросоюзу.

Вона розповіла, що конкретні дати залежать не тільки від того, наскільки ми будемо готові, але й від того, що кожна країна, яка головує в ЄС, хоче отримати свої дивіденди від членства України. 

“Україна не буде зволікати з виконанням домашньої роботи, і ми точно не допустимо затягування процесу розширення”, - запевнила віце-прем'єр-міністерка.  

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський, голова парламенту Руслан Стефанчук і премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали спільну заяву щодо стратегічної мети України – повноцінного членства в ЄС.

Нагадаємо, Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Відповідне рішення ухвалено лідерами країн-членів ЄС на саміті Євроради.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що отримання Україною статусу кандидата до ЄС є перемогою, яку країна чекала багато років.

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