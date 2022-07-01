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Зеленський і фон дер Ляєн виступили перед Верховною Радою України

Зеленський був присутнім особисто, а президентка Єврокомісії виступила через відеозв'язок. 

Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський та Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернулися до Верховної Ради України під час пленарного засідання 1 липня.

Про це LB повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк. 

"У Парламенті виступ Президента України та Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн", – повідомив нардеп. 

Він додав, що у Раді 1 липня перед пленарним засіданням також були "присутні посли ЄС".

Основною метою послання президента була подальша євроінтеграція України. 

"Ми усвідомлюємо, що європейська інтеграція України – це гарантування всім поколінням нашого народу вільного і забезпеченого життя на основі найкращих людських цінностей. Тому це честь – брати участь у реалізації європейських прагнень нашої держави", – зазначив він.

Президент закликав готувати державу до переговорів до членства в ЄС так само інтенсивно, як готували до отримання статусу кандидата в члени. Він повідомив, що відсьогодні в українському парламенті зʼявиться прапор ЄС – це буде нагадуванням депутатам, що необхідно ухвалювати кожне рішення, що наближає Україну до Євросоюзу.

"Набуття членства в ЄС – не тільки геополітика чи реалізація політичних прагнень. Це конкретні речі, переваги, які приносять користь життю кожного в країні", – наголосив президент.

Фото: Ярослав Железняк

Він наголосив, що важливо досягти рішення про скасування плати за роумінг між Україною і ЄС, досягти митного безвізу. 

"Європа стає сильнішою разом з Україною. Багато рішень будуть залежати від вашої роботи, кожного з депутатів. Угода про Асоціацію між Україною і Європейським Союзом реалізована вже на 63%. Але вам належить ще розробити, захистити перед колегами й ухвалити десятки важливих законопроєктів. Це буде не просто, але цьому немає альтернативи", – додав Володимир Зеленський.

Президентка Єврокомісії у зверненні до українських депутатів зазначила, що Європа стоятиме за Україну аж до самої перемоги над ворогом.

"Дуже хоробре покоління, вони мають бачення, бачать вільну Україну. Ви утримали свою державу, демократію, – вона жива і жвава. Коли я приїздила до Києва, я бачила, як у вас працював парламент навіть за найтяжчих часів, коли снаряди падали на Київ", – зазначила вона.

Вона відзначила заповнення заявки України в рекордні терміни. Окремо фон дер Ляєн закликала боротися з корупцією й оперативно призначити директора НАБУ і керівника САП. Також вона нагадала про закон про медіа, який має наблизити українське законодавство до європейського, і антиолігархічний закон, який треба втілювати в життя з врахуванням зауважень Венеційської комісії.

"Ви мобілізували не тільки свої інститути, а й найліпших людей країни. Тисячі експертів, представників громадянського суспільства, учених, показали, чого Україна домоглася після Революції Гідності", – додала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Україна тепер має абсолютно виразну європейську перспективу і статус кандидата на вступ.

Фото: скрін відео

Фото: скрін відео

Нагадаємо, що на сьогоднішньому засіданні народні депутати мають ухвалити низку євроінтеграційних законопроєктів. Також планується призначення нового уповноваженого з прав людини. Кандидатом на цю посаду є парламентар групи "За майбутнє" Дмитро Лубінець.

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