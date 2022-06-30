Про Україну НЕ без України. Що кому пообіцяли на саміті НАТО в Мадриді

Дива не сталося: Альянс, на відміну від Євросоюзу, ПДЧ Україні не запропонував. Проте обіцяв допомагати озброєнням і тримати двері відчиненими.

Сьогодні, 30 червня, у Мадриді добігає кінця саміт НАТО, головною темою якого без перебільшення можна назвати війну в Україні. Війну, що, як уже не раз наголошувалося, змінила безпекову ситуацію не лише на європейському континенті, але й у світі. Через це країни-члени НАТО ухвалили нову концепцію, що визначає основні цілі і завдання Альянсу.

В ухваленому документі зокрема вказано: "Сильна і незалежна Україна є життєво необхідною для стабільності Євроатлантичного простору. Поведінка Москви відображає модель агресивних дій Росії відносно її сусідів та більш широкої трансатлантичної спільноти".

"Ключовою ціллю НАТО є забезпечення нашої колективної оборони на основі 360-градусного підходу. У ньому визначено три основні завдання Північноатлантичного альянсу: стримування і оборона, запобігання кризам і управління ними. Спільна безпека", – зазначено також у комюніке.

На саміті прозвучало чимало заяв, які належить проаналізувати більш ретельно. Водночас основні тенденції вже окреслилися.

Отже.

Що пообіцяли Україні

Спойлер: зброю та озброєння, а також "тримати двері відчиненими".

Країни НАТО постачатимуть Україні стільки озброєння, скільки їй буде потрібно для війни проти Росії, заявив на полях саміту канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Це добре, що держави, які зібралися тут, але й багато інших також, роблять свій внесок, щоб Україна могла захиститися – надають фінанси, гуманітарну допомогу, а також зброю, якої Україна невідкладно потребує", – сказав Шольц.

Два дні тому стало відомо, що Німеччина й Нідерланди нададуть Україні ще 6 самохідних артилерійських установок "Panzerhaubitze 2000". Щоправда, за словами міністерки оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, на цьому ФРН свої можливості надання Україні таких самохідних установок вичерпала.

Однак, як кажуть, не Panzerhaubitze єдиними.

Важке озброєння, аналогічне гаубицям, які надають нашій країні Німеччина та Нідерланди, постачатиме Україні Італія.

Про це заявив у кулуарах саміту НАТО прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Щоправда, Рим це ще не підтвердив.

Рютте зауважив, що його зараз непокоїть складна військова ситуація на сході України, де російські війська просуваються повільно, але постійно впродовж останніх тижнів. "Надзвичайно важливо, щоб Україна отримала достатню кількість систем важкого озброєння", – додав прем’єр Нідерландів.

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам цими днями заявив, що Норвегія співпрацюює з Великою Британією для передачі Україні реактивних установок M270.

Наразі на зберіганні у Норвегії перебувають 12 MLRS M270, Україна отримає три такі установки.

M270 потребують модернізації, про яку Норвегія домовилася з Великою Британією.

Крім того, Норвегія передасть Україні до вже поставлених 5 тисяч гранат ще 5 тисяч.

M270 – гусенична реактивна пускова установка, здатна вести стрільбу на дистанцію від 32 до 300 км, залежно від ракети. Призначена для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей, командних пунктів, вузлів зв'язку та інших цілей.

Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги: наші захисники отримають протитанкове озброєння.

Також до пакету входить обладнання для розмінування.

Пакет озброєння, включно із обладнанням для розмінування, оцінюється в 500 млн шведських крон ($49 млн).

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну позаблокова Швеція почала допомагати українцям, зокрема раніше надала протитанкові кораблі.

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, на учасників саміту справило враження онлайн-звернення до них Володимира Зеленського, в якому президент України наголосив, що українцям потрібна протиракетна і протиповітряна оборона та артилерія.

Нагадаємо, Зеленський зауважив, що ознакою спільної перемоги України і держав євроатлантичної спільноти стане його особиста, безпосередня участь у наступному саміті. Однак наступного року може бути й так, що під обстрілами Росії опиниться не лише Україна, а й інші держави. Тоді це буде спільний провал України і НАТО.

Лідери країн-членів НАТО пообіцяли Україні подальшу підтримку, зокрема і збройну.

Столтенберг додав, що те, чого Україна зможе досягти за столом перемовин, тісно пов’язано з тим, що вона може досягти на полі бою.

"І тому зараз ми зосереджені на тому, щоб підтримати їх на полі бою за допомогою великої кількості різноманітних типів летальної й нелетальної підтримки", – наголосив генсек Альянсу.

Вступ України до Альянсу у НАТО наразі не вважають пріоритетом, однак готові повернутися до переговорів після перемоги Києва над російськими окупантами.

Офіційний представник Альянсу наголосив, що рішення, ухвалене союзниками у 2008 році на саміті в Бухаресті, залишається незмінним.

"Ми все ще бачимо Україну як члена НАТО в майбутньому. Україні вирішувати, коли та як приймати рішення. Прогрес, який ми побачили вчора з Фінляндією та Швецією, дуже прямо демонструє, що двері НАТО залишаються відчиненими", –зазначив представник Альянсу, додавши, що Україна є критично важливою для всієї європейської безпеки.

Нагадаємо, перед повномасштабним вторгненням в Україну та на тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів торік у грудні, МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України. Президент РФ Путін також просив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу.

До слова, днями заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю британському виданню Financial Times сказав, що Україна не має намірів робити кроки щодо вступу до НАТО, оскільки розуміє безперспективність цих зусиль через позиції окремих країн північноатлантичного альянсу.

Схоже, в ОП вважають, що це питання наразі "не на часі". Сподіваємось, не на часі – до перемоги над ворогом.

Що пообіцяли Росії

Спойлер: змінити її статус із "стратегічного партнера" на "головну загрозу".

Про наміри затвердити на саміті нову стратегічну концепцію Альянсу одним із перших повідомив премʼєр-міністр Іспанії, господарки саміту, Педро Санчес.

Згодом інформацію підтвердив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Ми чітко заявимо, що Росія несе пряму загрозу нашій безпеці", – сказав генсек Альянсу.

Пообіцяли – виконали.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив журналістам, що це вже давно повинно було статися, адже сьогодні Росія, поза сумнівом, є найбільшою загрозою для країн НАТО, особливо для його східного флангу.

На думку лідера Польщі, великим досягненням НАТО є те, що у світлі російської агресії проти України країни Альянсу солідаризувалися і діють разом.

Дуда зазначив також, що Росія вже не приховує своїх погроз і на адресу Польщі та країн Балтії.

Що пообіцяли Європі

Спойлер: розгорнути на європейській території нові американські сили.

Розгортання в Європі нових американських сил анонсував президент США Джо Байден. Він зазначив, що "у якийсь момент Путін порушив мир у Європі... США і союзники активізуються, доводячи, що НАТО потрібніше, ніж будь-коли".

За повідомленням американського журналіста Ніка Шіфріна, Байден пообіцяв:

створити постійний штаб 5 армійського корпусу США в Польщі;

розгорнути додаткову ротаційну бригаду в Румунії;

розгорнути дві додаткові ескадрильї F-35 у Британії;

поліпшити ротацію в країнах Балтії;

надіслати два додаткових есмінці в Іспанію, збільшивши їхню кількість до 6;

розгорнути додаткову ППО в Німеччині та Італії.

Очікується, що після заяви Байдена подальші зобов’язання щодо посилення сил на східному фланзі Альянсу візьмуть на себе й інші члени блоку.

Що пообіцяли Швеції та Фінляндії

Спойлер: запропонували стати членами НАТО з усіма наслідками, які з цього витікають.

Фінляндію і Швецію Північноатлантичний Альянс запросив увійти до його складу.

"Ми підтверджуємо нашу прихильність політиці відкритих дверей НАТО. Сьогодні ми ухвалили рішення запросити Фінляндію і Швецію стати членами НАТО і погодилися підписати протоколи про вступ", – йшлося в повідомленні пресслужби Альянсу.

Фінляндія і Швеція стануть повноцінними членами НАТО після того, як угоду ратифікують 30 країн-учасників.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Це рішення вони ухвалили після того, як напад Росії на Україну спричинив нові побоювання щодо безпеки в регіоні. Однак процес розгляду заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північно-атлантичного альянсу заблокувала Туреччина. Однак потім сторони дійшли згоди.

Кордони НАТО впритул наблизилися до Росії. Страшний сон Путіна починає ставати дійсністю. Однак у Росії, звісно, не зізнаються, хто насправді в цьому винен...