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Фінляндія і Швеція підпишуть протокол про приєднання до НАТО 5 липня, – Столтенберг

Підписання угоди – формальність, бо рішення про вступ цих країн до Альянсу уже ухвалене.

Фінляндія і Швеція підпишуть протокол про приєднання до НАТО 5 липня, – Столтенберг
Фото: nato.int

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Фінляндія і Швеція офіційно підпишуть свої протоколи про вступ до Альянсу наступного вівторка.

Про це повідомляє BBC.

За словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, підписання угоди буде лише формальністю, оскільки рішення про приєднання до Альянсу уже ухвалили.

Після цього протокол про вступ мають ратифікувати парламенти усіх 30 країн-членів.

На запитання, чи буде Альянс намагатися зберегти єдність із такою кількістю різних членів, Столтенберг відповів, що це не є для нього слабкістю, бо Альянсу входять демократичні країни.

Нагадаємо, 29 червня Північноатлантичний Альянс запросив Фінляндію і Швецію стати членами НАТО.

18 травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Це рішення вони ухвалили після того, як напад Росії на Україну спричинив нові побоювання щодо безпеки в регіоні. Процес розгляду заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північно-атлантичного альянсу заблокувала Туреччина. Однак, потім сторони дійшли згоди.

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