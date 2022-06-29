Президент Індонезії запросив Зеленського особисто взяти участь у саміті G20

Джоко Відодо також розповів, що матиме розмову з Путіним найближчим часом.

Президент Індонезії Джоко Відодо передав президенту України Володимиру Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті Великої двадцятки (G20).

Про це він заявив на пресконференції в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Я передав запрошення президенту Зеленському особисто взяти участь у саміті Великої двадцятки, який відбудеться на Балі в листопаді 2022 року. Дуже важливо, щоб усі країни дотримувалися принципу суверенітету і територіальної цілісності", - сказав Відодо.

Він наголосив на необхідності мирного вирішення конфлікту. Відодо зазначив, що незабаром зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним і висловить йому бажання миру.

"У мене буде зустріч дуже скоро з президентом Путіним, я йому також висловлю наше бажання миру", - наголосив президент Індонезії.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що США та їхні союзники тиснули на Індонезію, яка є господарем саміту G20, щоб та запросила Україну в статусі гостя заходу, а також вимагають виключення Росії з організації, хоча інші країни, зокрема Китай, виступають проти такого кроку.

Президент США Джо Байден заявляв, що не поїде на саміт G20, якщо там буде Путін. Пізніше президент Зеленський також натякнув на Путіна. він сказав, що приймає запрошення на участь у заході, але сподівається, що там "не буде жодних окупантів".

Наприкінці квітня президент Індонезії також заявляв, що запросив і президента РФ на саміт. Якщо він поїде, це може стати першою зустріччю Зеленського і Путіна з часів саміту Нормандської четвірки 2019 року.