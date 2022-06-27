Також Молдова готова долучитися до повоєнної відбудови України та допомогти з транзитом товарів, які заблоковані в портах.

Протидія російській агресії, співпраця у сфері енергетики, допомога з транзитом української продукції та спільна робота над реформами для вступу в ЄС - про це йшлося під час зустрічі глав України та Молдови 27 червня.

Як ідеться на сайті Президента України, Володимир Зеленський і Мая Санду обговорили протистояння російському вторгненню та питання придністровського врегулювання.

За словами Зеленського, обидві держави мають посилювати співпрацю в гуманітарній сфері, економіці, енергетиці, політиці, прикордонне співробітництво, а також взаємодію в безпековій сфері.

"Маємо разом зробити все можливе, щоб російська агресія не могла загрожувати більше нікому у Європі – ні Україні, ні Молдові, ні будь-якій іншій країні", – наголосив Президент.

Під час зустрічі йшлося про український транзит через Молдову. Так, глави держав домовилися про створення нових транзитних шляхів і розширення експортного транзитного потенціалу, зокрема шляхом полегшення перетину кордону.

"Я підтвердив пані Президенту готовність України допомогти з реконструкцією молдовської залізниці. Також домовилися розпочати відновлення ділянки залізниці Березине – Бесарабяска для посилення транспортного потенціалу обох держав", – зазначив Зеленський.

Президент подякував Санду за рішення направити саперний підрозділ в Україну для допомоги з розмінуванням територій, а також за допомогу українцям-біженцям.

Фото: Пресслужба ОПУ

Президента Молдови сказала, що її країна готова допомогти нашій державі у післявоєнній відбудові. Також Санду запевнила в допомозі з транзитом товарів, експорт яких зупинений через блокаду українських портів Росією.

Мая Санду зазначила, що домовилася із Володимиром Зеленським про співпрацю над реалізацією реформ, які наблизять членство обох держав у Євросоюзі.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, сьогодні президентка Молдови прибула в Україну з робочим візитом. Вона відвідала Київщину (Бородянку, Бучу та Ірпінь). Раніше повідомлялося про те, що Санду має намір відвідати Україну, але з міркувань безпеки її візит не анонсувався.