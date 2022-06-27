​Ворог намагається оточити підрозділи ЗСУ біля Лисичанська, – Генштаб
​Ворог намагається оточити підрозділи ЗСУ біля Лисичанська, – Генштаб
Росія проводить приховану мобілізацію, – Буданов
Росія проводить приховану мобілізацію, – Буданов
У порт Бердянська зайшло російське вантажне судно
У порт Бердянська зайшло російське вантажне судно
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, 21 танк і дві крилаті ракети
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, 21 танк і дві крилаті ракети
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Вибухи біля Черкас: одна людина загинула (оновлено)
Вибухи біля Черкас: одна людина загинула (оновлено)
​Росія обстріляла ТРЦ Кременчука на Полтавщині, є загиблі (оновлено)
​Росія обстріляла ТРЦ Кременчука на Полтавщині, є загиблі (оновлено)
​У Києві ракета влучила в житловий будинок, є постраждалі (доповнено)
​У Києві ракета влучила в житловий будинок, є постраждалі (доповнено)
Київ обстріляли ракетами з літаків Ту-95 і Ту-160, – Повітряні сили ЗСУ
Київ обстріляли ракетами з літаків Ту-95 і Ту-160, – Повітряні сили ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілу Кременчука загинуло 10 людей, 40 - поранено

Продовжується ліквідація пожежі.

Унаслідок обстрілу Кременчука загинуло 10 людей, 40 - поранено
Фото: twitter/Alona Minenko

Оновлення. Станом на 19.40 внаслідок обстрілу росіянами торговельного центру в Кременчуці загинули 10 людей, ще 40 отримали поранення і травми. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок влучання російської ракети в торговельно-розважальний центр Кременчука загинуло двоє людей і ще 20 поранено. Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

За словами Тимошенка, 9 людей знаходяться у важкому стані.

Наразі рятувальна операція продовжується.

Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що в готелі "Дніпровські зорі" працює мобільний пункт поліції, куди можуть звернутися усі, чиї родичі могли перебувати в постраждалому торговельному центрі. 

"Якщо у вас є родичі чи знайомі, які перебували в ТЦ "Амстор" і з ними немає зв'язку, звертайтеся в готель "Дніпровські зорі"", - зазначив мер.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вкотре обстріляли Кременчук. Ракетний центр прийшовся на торговельний центр. За словами президента Володимира Зеленського, у торговельному центрі на момент влучання перебувало близько тисячі людей.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також