Оновлення. Станом на 19.40 внаслідок обстрілу росіянами торговельного центру в Кременчуці загинули 10 людей, ще 40 отримали поранення і травми. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок влучання російської ракети в торговельно-розважальний центр Кременчука загинуло двоє людей і ще 20 поранено. Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

За словами Тимошенка, 9 людей знаходяться у важкому стані.

Наразі рятувальна операція продовжується.

Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що в готелі "Дніпровські зорі" працює мобільний пункт поліції, куди можуть звернутися усі, чиї родичі могли перебувати в постраждалому торговельному центрі.

"Якщо у вас є родичі чи знайомі, які перебували в ТЦ "Амстор" і з ними немає зв'язку, звертайтеся в готель "Дніпровські зорі"", - зазначив мер.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вкотре обстріляли Кременчук. Ракетний центр прийшовся на торговельний центр. За словами президента Володимира Зеленського, у торговельному центрі на момент влучання перебувало близько тисячі людей.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС