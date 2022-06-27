НАТО збільшить кількість сил швидкого реагування

Чисельність сил швидкого реагування НАТО буде збільшена приблизно з 40 000 до 300 000 військових.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг напередодні саміту НАТО в Мадриді, передає Deutsche Welle.

"Ми трансформуємо сили швидкого реагування НАТО і збільшимо їхню чисельність до більш ніж 300 000 осіб", - зазначив він.

Запланована реструктуризація є частиною нової моделі НАТО, яка передбачає більшу кількість сил високого рівня готовності. Крім того, контингент має бути прив'язаний до певних районів. Це дозволить, наприклад, німецьким військовослужбовцям бути постійно відрядженими для підтримки литовських військ у разі атаки з боку Москви. За словами Столтенберга, захист східного флангу є головним пріоритетом альянсу в складі 30 держав-членів.

Столтенберг також підтвердив перегляд відносин з РФ, що готується. За його словами, на саміті союзники дадуть зрозуміти, "що Росія становить пряму загрозу нашій безпеці, нашим цінностям та міжнародному порядку, заснованому на правилах".

Раніше альянс сприймав Москву як "стратегічного партнера", нагадав генсек.

"Цього не буде в Стратегічній концепції, яку ми погодимо в Мадриді", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Столтенберг наголосив, що стратегічна концепція НАТО проголосить Росію найбільшою загрозою для країн Північноатлантичного альянсу.