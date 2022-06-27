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США нададуть Україні системи ППО, - NYT

Новий пакет військової допомоги оголосять вже цього тижня.

США нададуть Україні системи ППО, - NYT
Система протиповітряної оборони NASAMS
Фото: mil.in.ua

США відправлять в України системи ППО середньої та великої дальності в рамках нового пакета допомоги. Це підтвердив Помічник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, пише ZN.ua з посиланням на The New York Times.

"США мають намір завершити пакет, який включатиме передові засоби протиповітряної оборони середньої та великої дальності для українців", - цитує ЗМІ слова Саллівана.

Він не розповів, про яку саме систему йде мова, та натомість додав, що пакет включатиме й "деякі інші предмети, у яких є термінова потреба". 

Водночас NYT, цитуючи слова анонімного джерела, повідомляє, що йдеться про систему NASAMS. Вона, за словами інсайдера, дозволить Україні "захищати свої сили з більшої відстані". 

США повинні вже цього тижня оголосити про новий пакет військової допомоги.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявляв, що Україна має певні домовленості з партнерами щодо надання ППО, але розкритикував швидкість прийняття рішень.

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