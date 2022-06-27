Сенатор США Джим Ріш відвідав Гостомель та Ірпінь

Голова республіканського крила Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш відвідав Київську область.

Про це повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Зазначається, що Джим Ріш відвідав Гостомель та Ірпінь, де на власні очі побачив руйнування населених пунктів та наслідки злочинів російської армії. Також делегація побувала в міжнародному аеропорту "Антонов", де російські військові зруйнували український літак "Мрія".

Фото: Олексій Кулеба у Telegram

“Сенатор Джим Ріш був вражений побаченим. Вдячний міжнародним партнерам за потужну підтримку”, – написав Олексій Кулеба.

Фото: Олексій Кулеба у Telegram

Нагадаємо, у 66,7% громад Київської області зафіксовані руйнування після ворожих обстрілів та бойових дій. Це 46 із 69 обласних територіальних громад.