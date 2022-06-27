За минулу добу задокументовано 20 російських ударів по Донеччині, – МВС

За добу росіяни обстріляли дванадцять населених пунктів. Окупанти били авіацією, ракетами, артилерією, РСЗВ «Град», «Ураган» і «Смерч». Є вбиті та поранені мирні жителі.

Про це повідомило МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

Ворог обстріляв м. Авдіївку, м. Слов’янськ, м. Торецьк, м. Бахмут, м. Костянтинівку та м. Мар’їнку, смт Райгородок, с. Новолуганське, с. Малинівку, с. Катеринівку, с. Маяки та с. Карпівку. Руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів – 11 житлових будинків, школа, коксохімічний завод та гаражі.

Фото: тг канал МВС України

Фото: тг канал МВС України

У селі Малинівка внаслідок обстрілу касетними снарядами поранено хлопчика 2012 року народження. Дитина перебуває в лікарні.

«Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України», – резюмує повідомлення МВС.

Нагадаємо, Росія стягує сили на Слов’янський напрямок.

Також попри тактичні успіхи на Донбасі стратегічного успіху у війні Путін уже не досягне, – Держсекретар США Блінкен.