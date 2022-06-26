Блінкен: стратегічного успіху у війні Путін уже не досягне, попри тактичні успіхи на Донбасі

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що з точки зору цілей війни Росія вже програла, а її просування на Донбасі не матиме стратегічного значення. Про це Блінкен сказав в інтерв'ю CNN на полях саміту Великої сімки в Німеччині, пише “Ліга”.

"Не плутаймо тактику зі стратегією. З точки зору стратегічних цілей Путіна він уже програв. Його стратегічною метою було покласти кінець суверенітету та незалежності України, стерти її з карти, включити до складу Росії", – відповів Блінкен журналісту на питання, чи перемагає Росія у війні з Україною.

Стратегічна мета Путіна не досягнута, попри певні тактичні успіхи в захопленні територій.

"Суверенна і незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін знаходитиметься на політичній арені", – упевнений Блінкен.

"Тим часом на сході України триває тактична, запекла битва з російською агресією, українські сили відступають. Є успіхи в однієї сторони, є успіхи в іншої, але справді важливим є те, що зі стратегічної точки зору Путін не досягне успіху в тому, чого він намагався досягти", – сказав Блінкен.

Глава Держдепу додав, що не мали успіху і спроби Путіна розколоти НАТО.

"Ми збираємося на саміт НАТО, де альянс продемонструє більшу єдність, більшу силу, ніж будь-коли на моїй пам'яті. У самій Україні, на зустрічі Великої сімки, а також у НАТО ми продовжуватимемо колективно робити все можливе, щоб переконатися, що українці мають все необхідне для відбиття російської агресії", – сказав державний секретар США.

Блінкен також прокоментував ракетні обстріли України, які значно посилились останніми днями.

"Ми вже спостерігали час від часу, відколи Путін програв битву за Київ та був змушений перемістити фокус лише на схід та південь України, що вони запускають ракети з відстані – в основному, щоб тероризувати людей. Вони влучили в житловий будинок. Є свідчення, що вони влучили в дитячий садок. В цьому немає жодної іншої мети, крім як спроба тероризувати українців", – сказав Блінкен.

Нагадаємо, видання Bloomberg із посиланням на проєкт заяви із саміту G7 у Баварії повідомило, що лідери Великої сімки зобов’язались надавати безстрокову підтримку Україні для її захисту від російського вторгнення.