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У Латвії розгорнули батарею іспанських ЗРК

Це зенітно-ракетні комплекси середньої дальності.

У Латвії розгорнули батарею іспанських ЗРК
Фото: Національні збройні сили Латвії / Twitter

У Латвії на території військової авіабази в Ліелварді розгорнули батарею іспанських зенітно-ракетних комплексів для посилення захисту Балтійського регіону. 

Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії.

ЗРК було розгорнуто на латвійській базі сьогодні, 26 червня, у відповідь на необхідність посилення обороноздатності Балтійського регіону після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Йдеться про ЗРК NASAMS. Це ЗРК середньої дальності. Основне призначення — знищення повітряних об'єктів супротивника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon. 

Цікаво, що декілька систем NASAMS використовували для охорони повітряного простору навколо Білого дому та над містом Вашингтон під час інаугурації Президента США у 2005 році.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що європейських лідерів не повинен стримувати страх спровокувати президента Росії Володимира Путіна.

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