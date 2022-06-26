У Латвії розгорнули батарею іспанських ЗРК

У Латвії на території військової авіабази в Ліелварді розгорнули батарею іспанських зенітно-ракетних комплексів для посилення захисту Балтійського регіону.

Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії.

ЗРК було розгорнуто на латвійській базі сьогодні, 26 червня, у відповідь на необхідність посилення обороноздатності Балтійського регіону після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Йдеться про ЗРК NASAMS. Це ЗРК середньої дальності. Основне призначення — знищення повітряних об'єктів супротивника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.

Цікаво, що декілька систем NASAMS використовували для охорони повітряного простору навколо Білого дому та над містом Вашингтон під час інаугурації Президента США у 2005 році.

Šodien, 26. jūnijā, reaģējot uz nepieciešamību stiprināt Baltijas reģiona aizsardzības spējas pēc Krievijas īstenotā iebrukuma Ukrainā, NBS Gaisa spēku bāzē Lielvārdē izvietota 🇪🇸Spānijas piegādāta zeme-gaiss zenītraķešu NASAMS baterija.#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/vvuYhYlJLR — NBS (@Latvijas_armija) June 26, 2022

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що європейських лідерів не повинен стримувати страх спровокувати президента Росії Володимира Путіна.