У Конгресі США підготували резолюцію про визнання війни Росії проти України геноцидом

Конгрес США готується визнати війну в Україні, яку розв'язала Росія, геноцидом, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Foreign Policy.

Напередодні проєкт резолюції представила група американських законодавців.

В тексті документа йдеться, що звірства російських військ в Україні, серед яких хаотичні напади на мирних жителів, бомбардування пологових будинків і медичних закладів, депортація в РФ та на окуповані території, відповідають критеріям геноциду, які викладені у відповідній Конвенції ООН.

Резолюція американського Конгресу не має обов'язкової юридичної сили. Проте це є сигналом засудження дій країни-агресора і ще одним кроком підтримки України.

Нагадаємо, у квітні заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що офіційне визнання Сполученими Штатами дій Росії у війні проти України геноцидом займе багато часу, але в підсумку таке рішення буде ухвалене.

Посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua зазначила, що наразі дуже важливо, щоб Конгрес США визнав воєнні злочини Росії на території України геноцидом.