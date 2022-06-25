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У Конгресі США підготували резолюцію про визнання війни Росії проти України геноцидом

Резолюція не має обов'язкової юридичної сили, проте є сигналом засудження дій країни-агресора.

У Конгресі США підготували резолюцію про визнання війни Росії проти України геноцидом
Фото: EPA/UPG

Конгрес США готується визнати війну в Україні, яку розв'язала Росія, геноцидом, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Foreign Policy.

Напередодні проєкт резолюції представила група американських законодавців. 

В тексті документа йдеться, що звірства російських військ в Україні, серед яких хаотичні напади на мирних жителів, бомбардування пологових будинків і медичних закладів, депортація в РФ та на окуповані території, відповідають критеріям геноциду, які викладені у відповідній Конвенції ООН.

Резолюція американського Конгресу не має обов'язкової юридичної сили. Проте це є сигналом засудження дій країни-агресора і ще одним кроком підтримки України.

Нагадаємо, у квітні заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що офіційне визнання Сполученими Штатами дій Росії у війні проти України геноцидом займе багато часу, але в підсумку таке рішення буде ухвалене.

Посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua зазначила, що наразі дуже важливо, щоб Конгрес США визнав воєнні злочини Росії на території України геноцидом. 

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