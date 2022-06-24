ЄС створює "Європейську політичну спільноту" для країн, які не є членами союзу

Під час саміту 23-24 червня в Брюсселі Єврорада схвалила створення "Європейської політичної спільноти", повідомляє "Європейська правда".

Про утворення розповів на пресконференції голова Європейської ради Шарль Мішель.

Він підкреслив, що ЄПС не буде заміною розширенню Євросоюзу, спільноту утворили, щоб дати відповіді на три запитання.

"Перше питання – чому? Ідея в тому, щоб забезпечити безпеку і стабільність на Європейському континенті. Далі – що? Має бути створена платформа для політичного діалогу і співпраці з нашими європейськими партнерами на рівній основі. І хто? На нашу думку, найкраще, щоб це був формат тільки лідерів", – сказав Мішель.

За його словами, перша зустріч у новому форматі відбудеться в Празі за головування Чехії в Раді ЄС.

Мішель додав, що "ми разом із французьким та чеським головами підготуємо цю можливу зустріч після літа".

Прокоментував створення "Європейської політичної спільноти" глава держави-ініціатора Емманюель Макрон.

"Розширення ЄС – це процес, який через свій темп і те, як багато часу він потребує, не дозволяє вирішити все, що нам потрібне в Європі. І ми хочемо, щоб цей новий підхід залучив усіх – від України до Ісландії – до співпраці з питань безпеки і оборони, енергетики, інфраструктури, охорони здоров’я, економічної солідарності", - зауважив президент Франції.

Нагадаємо, Макрон раніше пропонував створити нове об'єднання для держав "не-членів" ЄС, серед яких буде Україна.