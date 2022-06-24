ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
СБУ викрила агентурну мережу ГРУ, до складу якої входив нардеп Деркач
СБУ викрила агентурну мережу ГРУ, до складу якої входив нардеп Деркач
Окупанти почали війну на виснаження, – Маляр
Окупанти почали війну на виснаження, – Маляр
На Вінниччині лісничі знайшли ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами ППО
На Вінниччині лісничі знайшли ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами ППО
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Документи про освіту інтегрують у Дію
Документи про освіту інтегрують у Дію
Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
ГоловнаСвіт

ЄС створює "Європейську політичну спільноту" для країн, які не є членами союзу

Ідею такого утворення запропонувала Франція.

ЄС створює "Європейську політичну спільноту" для країн, які не є членами союзу
Фото: president.gov.ua

Під час саміту 23-24 червня в Брюсселі Єврорада схвалила створення "Європейської політичної спільноти", повідомляє "Європейська правда".

Про утворення розповів на пресконференції голова Європейської ради Шарль Мішель.

Він підкреслив, що ЄПС не буде заміною розширенню Євросоюзу, спільноту утворили, щоб дати відповіді на три запитання.

"Перше питання – чому? Ідея в тому, щоб забезпечити безпеку і стабільність на Європейському континенті. Далі – що? Має бути створена платформа для політичного діалогу і співпраці з нашими європейськими партнерами на рівній основі. І хто? На нашу думку, найкраще, щоб це був формат тільки лідерів", – сказав Мішель.

За його словами, перша зустріч у новому форматі відбудеться в Празі за головування Чехії в Раді ЄС. 

Мішель додав, що "ми разом із французьким та чеським головами підготуємо цю можливу зустріч після літа".

Прокоментував створення "Європейської політичної спільноти" глава держави-ініціатора Емманюель Макрон.

"Розширення ЄС – це процес, який через свій темп і те, як багато часу він потребує, не дозволяє вирішити все, що нам потрібне в Європі. І ми хочемо, щоб цей новий підхід залучив усіх – від України до Ісландії – до співпраці з питань безпеки і оборони, енергетики, інфраструктури, охорони здоров’я, економічної солідарності", - зауважив президент Франції.

Нагадаємо, Макрон раніше пропонував створити нове об'єднання для держав "не-членів" ЄС, серед яких буде Україна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також